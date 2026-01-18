The Independent: в Индии пытаются сдержать распространение опасного вируса

Индийские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса Нипах. О предпринимаемых экстренных мерах сообщает газета The Independent. В карантине уже находятся первые заболевшие.

«Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах. После подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер», - говорится в материале.

Один из заболевших в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь в реанимационном отделении. Почти 100 человек находятся на принудительном карантине в своих домах.

Первые вспышки смертельно опасного заболевания в Индии выявлялись еще пять лет назад. Тогда летальность вируса доходила до 70 процентов. Инкубационный период болезни составляет от четырех до 45 суток. В этой связи очень сложно определить инфицированных переносчиков, сетуют специалисты.

Врачи предупреждают, что недуг может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит. Эффективного лекарства от вируса до сих пор нет.