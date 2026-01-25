В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для выявления вируса Нипах из Индии

Для купирования риска завоза вируса Нипах на территорию России разработана современная диагностическая тест-система. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщениям СМИ, в Индии в данный момент принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах. Эти меры были введены после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти пациентов.

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии», - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится под полным контролем ведомства. На сегодняшний день случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию РФ не выявлено. В России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса. В пунктах пропуска через госграницу функционирует АИС «Периметр». Эта система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

Нипах является зоонозным вирусом, то есть передается человеку от животных - например, от летучих мышей или свиней. Помимо этого, возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы в Индии регулярно отмечают вспышки вируса Нипах. К тому же, случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго-Восточной Азии.

В рамках профилактики Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал туристам, отправляющимся в эти направления избегать контакта с больными животными и тщательно мыть руки с мылом. Необходимо использовать антисептические средства. Перед употреблением настоятельно рекомендуется мыть фрукты и овощи. Следует избегать употребления воды из непроверенных источников.

В случае появления признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. Среди симптомов болезни перечисляют высокую температуру, кашель, сильную головную боль.

Ранее сообщалось, что индийские власти пытаются сдержать распространение опасного вируса. В карантине уже находятся первые заболевшие. Один из заболевших в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь в реанимационном отделении. Почти 100 человек находятся на принудительном карантине в своих домах. Первые вспышки смертельно опасного заболевания в Индии выявлялись еще пять лет назад. Тогда летальность вируса доходила до 70 процентов.