Трамп заявил о достижении соглашения с Рютте по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии. Глава Белого дома тепло отозвался о собеседнике и назвал встречу очень продуктивной.

«По итогам очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее, выступая за трибуной на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе, Трамп пообещал не применять военную силу, чтобы заполучить арктический остров, пишет RT. Американский лидер напомнил, что Гренландия относится к территориям США, поскольку входит в состав Западного полушария. По его мнению, никто кроме Вашингтона не сможет защитить эту территорию.

Разногласия Штатов с их союзниками по НАТО из-за Гренландии прокомментировали и в Кремле. Ранее президент Владимир Путин заявил, что это России не касается, а Дания и США сами разберутся между собой. Глава государства напомнил, что у Копенгагена уже есть опыт торговли своими территориями на примере Виргинских островов.