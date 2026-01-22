NYT: США в сделке по Гренландии получат суверенитет над военными базами

Предполагаемая сделка по Гренландии не предусматривает продажу острова Соединенным Штатам и касается минеральных ресурсов, пишет aif.ru со ссылкой на The New York Times. Достигнутые в Давосе предварительные договоренности дают США возможность получить суверенный контроль над территорией на части острова, где размещены военные базы. Эти земли будут рассматриваться как территория США, по образцу соглашения Великобритании с Кипром.

Кипр стал независимым от Великобритании в 1960 году. Лондон сохранил за собой две территории, где размещены британские военные базы. По условиям Цюрихско-Лондонского договора, эти земли юридически остаются частью Великобритании.

В сделку по Гренландии могут войти небольшие участки острова. Портал Axios узнал, что соглашение подразумевает сохранение суверенитета Дании над островом. Предложение Рютте Трампу предполагает обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии», которое позволяет США строить военные базы на острове по решению НАТО.

США планируют использовать военные базы в Гренландии для проведения операций, разведки, обучения и содействия местному развитию. В рамках обсуждаемого соглашения американцы могут получить особые права на разработку минеральных ресурсов Гренландии. Это, по данным издания, направлено на ограничение возможностей России и Китая по эксплуатации природных богатств острова.

The Telegraph уточняет, что начальники штабов обороны НАТО в Европе отложили планы военной миссии в Гренландию, чтобы дать возможность политической ситуации стабилизироваться. Накануне вечером Дональд Трамп заявил, что его встреча с генсеком альянса Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии и Арктическому региону. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что не введет пошлины против восьми европейских стран с 1 февраля.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп подчеркнул, что США не будут применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Ранее в интервью CNBC президент заявил о наличии «концепции сделки» по Гренландии, которая, по его словам, будет действовать «вечно».