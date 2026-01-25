Переводчик Уиткоффа рассказал, чего боялся на переговорах в Кремле

Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Российский лидер в ночь на 23 января провел в Кремле встречу с делегацией США во главе с Уиткоффом. Беседа проходила в представительском кабинете. Одна из особенностей этого зала является его высокий сводчатый потолок.

«Я когда профессионально вижу купол, это все, я понимаю, что предстоит», - поделился переводчик впечатлениями с журналистом Павлом Зарубиным.

Эта деталь привлекла внимание переводчика от американской стороны, который оказался в Кремле впервые. Он объяснил, что для переводчика наличие купола является существенным, потому что он дает эхо. Если в зале большой конференц-стол и есть купол, объяснил специалист, то докладчика часто не очень хорошо слышно. На кадрах видно, что перед началом встречи он попросил российского коллегу помочь протестировать, как в зале будут звучать голоса.

«У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально», - отметил американский переводчик после проверки звука.

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился, что переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом были предельно откровенными и доверительными. В целом, встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для нашей, так и для американской сторон, отметил Ушаков. Стороны условились, что переговорные группы продолжат контакты друг с другом по украинской тематике и по другим вопросам.

Для Уиткоффа это была уже седьмая встреча с нашим президентом. Накануне Владимир Путин сообщил, что американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.