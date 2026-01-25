МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Переводчик Уиткоффа рассказал, чего боялся на переговорах в Кремле

Изначально внимание американского переводчика привлек высокий потолок в представительском кабинете, где проходили переговоры.
Сергей Дьячкин 25-01-2026 14:20
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Переводчик спецпосланника президента США Стива Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Российский лидер в ночь на 23 января провел в Кремле встречу с делегацией США во главе с Уиткоффом. Беседа проходила в представительском кабинете. Одна из особенностей этого зала является его высокий сводчатый потолок.

«Я когда профессионально вижу купол, это все, я понимаю, что предстоит», - поделился переводчик впечатлениями с журналистом Павлом Зарубиным.

Эта деталь привлекла внимание переводчика от американской стороны, который оказался в Кремле впервые. Он объяснил, что для переводчика наличие купола является существенным, потому что он дает эхо. Если в зале большой конференц-стол и есть купол, объяснил специалист, то докладчика часто не очень хорошо слышно. На кадрах видно, что перед началом встречи он попросил российского коллегу помочь протестировать, как в зале будут звучать голоса.

«У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально», - отметил американский переводчик после проверки звука.

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился, что переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом были предельно откровенными и доверительными. В целом, встреча в Кремле была во всех смыслах полезной, как для нашей, так и для американской сторон, отметил Ушаков. Стороны условились, что переговорные группы продолжат контакты друг с другом по украинской тематике и по другим вопросам.

Для Уиткоффа это была уже седьмая встреча с нашим президентом. Накануне Владимир Путин сообщил, что американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

#Кремль #Владимир Путин #переговоры #переводчик #делегация сша #стив Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 