Песков отметил, что европейцы встали на дыбы из-за переписки Макрона с Трампом

Все европейцы буквально встали на дыбы из-за того, что президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с Эмманюэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что такого не было, когда Макрон показал СМИ разговор с президентом России Владимиром Путиным. В 2022 году телеканал France 2 показал фильм про французского президента, в который вошло в том числе и видео его переговоров с президентом России до начала спецоперации. Оказалось, что при диалоге присутствовали журналисты и вели запись. Москву об этом никто не предупреждал.

Про поведение Трампа Песков пояснил, что он «нагибает через колено» других политиков. При этом те, кто в итоге «нагибается» - продолжат это делать и дальше.

«Главное, чтобы Россия не нагибалась», - подчеркнул Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

В беседе с Зарубиным пресс-секретарь российского лидера также отметил, что прошедшие 25 дней Нового Года вместили так много событий, что их хватило бы на пять лет.

Пять дней назад президент США опубликовал скриншот переписки с французским лидером. Из представленных сообщений президента Франции следует, что он готов собрать представителей России, Украины, Дании и Сирии. Макрон также написал, что не понимает, что Трамп делает в Гренландии. Он предложил организовать встречу G7 для обсуждения.

Трамп показал скриншот сразу после того, как заявил, что Макрон скоро покинет свой пост. Выразиться так резко глава Белого дома решил из-за отказа французского лидера войти в Совет мира по Газе.

Перед этим Макрон потребовал применить так называемую «торговую базуку» для противодействия мерам, введенным в отношении ЕС Трампом. «Торговая базука» позволит Европе заблокировать Вашингтону доступ к своим рынкам и некоторым инвестициям. Следующим шагом являются прямые экономические санкции.