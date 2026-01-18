Политолог усомнился в эффективности созданного Трампом «Совет мира»

Созданный президентом США Дональдом Трампом международный «Совет мира» по Газе может оказаться пустышкой, не способной решить конфликты, а входящие в него фигуры вызывают огромное количество вопросов. Об этом рассказал «Звезде» политолог Малек Дудаков.

Он привел в пример бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, у которого сложились конфликты интересов с разными странами, включая ближневосточные. Кроме того, по словам специалиста, если он может начать лоббировать интересы тех компаний, инвестфондов и структур, которые могут заняться восстановлением Газы по итогам конфликта, что приведет к очередным коррупционным скандалам. Также не исключены риски появления новых эскалаций в регионе.

Дудаков также отметил возможность создания некого аналога ближневосточного «Совета мира», но на украинском направлении.

«Это будет, наверное, со стороны американцев некий субститут того, что у нас раньше было с Минской группой. Вот только теперь вместо европейцев уже неким гарантом мира и стабильности будут американцы», - предположил политолог.

По его словам, в этот орган также могут войти участники переговорного процесса, в частности, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако, все существующие необходимые для урегулирования конфликта вопросы сохранятся, считает Дудаков.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о создании международного «Совета мира». Известно, что первоначальной его задачей является реализация плана по послевоенному урегулированию в секторе Газа. Однако этим конфликтом новый орган может не ограничиться.