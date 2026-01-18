Белый дом выложил фото Трампа, гуляющего с пингвином в Гренландии

Белый дом показал изображение американского президента Дональда Трампа вместе с пингвином. Соответствующая публикация появилось в соцсети X на странице президентской администрации.

«Обнимите пингвина», - говорится в публикации.

Изображение сделано с помощью нейросети. Трамп идет по снегу вместе с пингвином, держащим в крыле флаг США. Американский президент и его спутник направляются к флагу Гренландии.

Картинка отсылает к видео, набирающему стремительную популярность в соцсетях. На нем пингвин покидает свою колонию и в одиночку направляется в сторону отдаленных гор. Ролики, сделанные на его основе, набирают миллионы просмотров. В них проводятся параллели между поведением птицы и человеческим стремлением к чему-то большему, а самого пингвина называют «нигилистом». Пользователи называют поступок пингвина вдохновляющим примером мужества и решительности. В комментариях многие восхищаются «неукротимым духом» птицы и сравнивают с ней самих себя.

Президент США ранее сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии. Глава Белого дома тепло отозвался о собеседнике и назвал встречу очень продуктивной.

До этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты не будут применять силу, чтобы получить Гренландию. Он объявил, что Гренландия относится к территориям США, поскольку входит в состав Западного полушария. Ни одна страна или группа стран не могут защитить остров, кроме Америки, подчеркнул Трамп во время выступления на форуме в Давосе.

На фоне разногласий по вопросу контроля над Гренландией Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из восьми стран - Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Это стало ответом Трампа на отправку указанными странами своих военных в Гренландию, несмотря на то, что их суммарное количество едва превышает 30 человек.