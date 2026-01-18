МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белый дом выложил фото Трампа, гуляющего с пингвином в Гренландии

На изображении, сгенерированном ИИ, у пингвина в крыле флаг США. Они вместе с американским президентом направляются к флагу Гренландии.
Сергей Дьячкин 24-01-2026 09:20
© Фото: WhiteHouse, X

Белый дом показал изображение американского президента Дональда Трампа вместе с пингвином. Соответствующая публикация появилось в соцсети X на странице президентской администрации.

«Обнимите пингвина», - говорится в публикации.

Изображение сделано с помощью нейросети. Трамп идет по снегу вместе с пингвином, держащим в крыле флаг США. Американский президент и его спутник направляются к флагу Гренландии.

Картинка отсылает к видео, набирающему стремительную популярность в соцсетях. На нем пингвин покидает свою колонию и в одиночку направляется в сторону отдаленных гор. Ролики, сделанные на его основе, набирают миллионы просмотров. В них проводятся параллели между поведением птицы и человеческим стремлением к чему-то большему, а самого пингвина называют «нигилистом». Пользователи называют поступок пингвина вдохновляющим примером мужества и решительности. В комментариях многие восхищаются «неукротимым духом» птицы и сравнивают с ней самих себя.

Президент США ранее сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии. Глава Белого дома тепло отозвался о собеседнике и назвал встречу очень продуктивной.

До этого Трамп пообещал, что Соединенные Штаты не будут применять силу, чтобы получить Гренландию. Он объявил, что Гренландия относится к территориям США, поскольку входит в состав Западного полушария. Ни одна страна или группа стран не могут защитить остров, кроме Америки, подчеркнул Трамп во время выступления на форуме в Давосе.

На фоне разногласий по вопросу контроля над Гренландией Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из восьми стран - Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Это стало ответом Трампа на отправку указанными странами своих военных в Гренландию, несмотря на то, что их суммарное количество едва превышает 30 человек.

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #пингвины #ролик #Мем
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 