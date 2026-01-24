В МИД прокомментировали удар по скорой помощи в Херсонской области

Атака автомобиля скрой помощи в Херсонской области, которая привела к гибели всего экипажа, является варварским преступлением против мирного населения России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тем самым киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели», - сказала она.

Захарова добавила, что экипаж имел всю необходимую маркировку, но украинские БПЛА прицельно били по машине. Дроновод вместе со своими командирами «осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан», сказала она.

Трагедия произошла сегодня ранним утром на въезде в Голую Пристань. Бригада скорой помощи направлялась из Алешковской больницы к тяжело больному жителю. Машина попала под атаку ВСУ, три медика, которые были в машине, погибли.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что сразу после трагедии на месте происшествия не было следов погибших, что давало надежду на то, что они могли выжить и найти укрытие. Но этого не случилось. Сальдо назвал это военным преступлением киевского режима против человечности.