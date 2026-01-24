МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД прокомментировали удар по скорой помощи в Херсонской области

Мария Захарова подчеркнула, что оператор дрона видел, что целится по мирным жителям, и осознанно совершил этот террористический акт.
Гоар Хачатурян 24-01-2026 19:18
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Атака автомобиля скрой помощи в Херсонской области, которая привела к гибели всего экипажа, является варварским преступлением против мирного населения России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тем самым киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели», - сказала она.

Захарова добавила, что экипаж имел всю необходимую маркировку, но украинские БПЛА прицельно били по машине. Дроновод вместе со своими командирами «осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан», сказала она.

Трагедия произошла сегодня ранним утром на въезде в Голую Пристань. Бригада скорой помощи направлялась из Алешковской больницы к тяжело больному жителю. Машина попала под атаку ВСУ, три медика, которые были в машине, погибли.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что сразу после трагедии на месте происшествия не было следов погибших, что давало надежду на то, что они могли выжить и найти укрытие. Но этого не случилось. Сальдо назвал это военным преступлением киевского режима против человечности.

#Захарова #МИД РФ #атака #медики #Херсонская область #Сальдо #машина скорой помощи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 