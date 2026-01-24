МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
JW: итоги встречи с Трампом в Давосе стали ударом для Зеленского

С украинской точки зрения это признание того, что в конечном итоге ничего не достигнуто, пишет издание.
Владимир Рубанов 24-01-2026 18:56
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency, Global Look Press

Итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе стали провальными для Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt, анализируя подготовку к форуму и его результаты.

Повестка переговоров в Абу-Даби подразумевает, что Зеленскому удалось убедить Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 договора НАТО, говорится в публикации. Заявление самого Зеленского в Давосе было скромным: стороны приблизились к соглашению, но ничего еще не подписано.

Даже если бы документ был подписан, статья 5 не предусматривает автоматической гарантии помощи, а лишь означает, что каждое государство-член окажет помощь пострадавшей стороне средствами, которые оно сочтет подходящими. Это соответствует политике Дональда Трампа держаться подальше от обязательств.

Но с украинской точки зрения это признание того, что в конечном итоге ничего не достигнуто, пишет издание. И резкое выступление Зеленского в адрес европейцев в Давосе в четверг подтверждает эту оценку.

До начала Всемирного экономического форума ожидалось, что Трамп встретится с Зеленским и представителями европейских стран. Основной темой переговоров должно было стать подписание соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 800 миллиардов долларов, а также гарантий безопасности для Киева. Украинская сторона заявляла, что все необходимые документы для этого уже готовы. Однако планы форума были нарушены из-за ухудшения отношений между Европой и США, вызванного дискуссией о статусе Гренландии.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Давос #Владимир Зеленский #Швейцария #встреча #гарантии безопасности
