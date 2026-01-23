Орбан: в своем выступлении в Давосе Зеленский перешел черту

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский пересек границу, критикуя не только его лично, но и других европейских лидеров. Об этом венгерский лидер написал в соцсети Х.

В преддверии выборов Зеленский вновь обратил внимание на венгерское правительство, что не является чем-то новым, отметил Орбан. Однако неожиданно в своей речи он также подверг критике всех европейских лидеров. Зеленский заявил, что поддержка Украины недостаточна, оружия не хватает, а решимость Европы слаба.

Ответ из Брюсселя не заставил себя долго ждать, написал премьер Венгрии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план развития Украины. Брюссель согласился со всеми требованиями Украины - выделить 800 миллиардов долларов, ускорить процесс вступления в ЕС к 2027 году и продолжить поддержку до 2040 года, отметил он.

Ситуация такова, что Зеленский действует вопреки ожиданиям, но Брюссель все равно готов расплачиваться, считает Орбан. По его словам, Венгрия тоже хочет выразить свою позицию. Скоро будет запущена общенациональная петиция, с помощью которой Будапешт сможет ясно заявить Брюсселю, что не примет на себя эти расходы, заключил премьер-министр.

Во время своего выступления на форуме Зеленский сказал, что «каждый Виктор, который живет за счет Европы, но при этом предает ее интересы, заслуживает подзатыльника». В ответ на эти слова Орбан заявил, что жизнь все расставит по своим местам и каждый получит по заслугам. Премьер-министр также назвал Зеленского человеком, который не может или не хочет остановить войну.