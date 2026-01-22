Переговоры Трампа и Зеленского продлились меньше часа

В Давосе завершились переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил спикер главы киевского режима Сергей Никифоров. Встреча продолжалась меньше часа.

В конце лидеры немного пообщались наедине. Советник президента Украины Литвин назвал встречу Зеленского и Трампа «хорошей». Сообщается, что президенты не будут выступать с совместным заявлением для журналистов - каждый сделает свои комментарии отдельно.

Американский лидер сказал, что стороны не обсуждали Совет мира. Он тоже выразил мнение, что встреча прошла хорошо. Трамп заявил также, что конфликт должен закончиться.

До начала Всемирного экономического форума сообщалось о планируемой встрече Трампа, Зеленского и представителей европейских стран. На повестке было подписание соглашения о выделении Украине инвестиций в размере 800 миллиардов долларов. Украинская сторона утверждала, что все необходимые документы уже готовы. Однако планы форума изменились из-за обострения отношений между Европой и США по вопросу Гренландии.

В четверг ожидается прибытие в Москву спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Потом состоится их встреча с президентом Владимиром Путиным. Она будет посвящена украинскому урегулированию и другим вопросам.