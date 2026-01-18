Родригес: США дали нам 15 минут на выбор между жизнью и смертью

Во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные угрожали убить вице-президента Делси Родригес, ее брата - спикера Национальной ассамблеи Хорхе, и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо. Эти угрозы звучали на тот случай, если они не будут сотрудничать после свержения Мадуро. Об этом рассказала и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес, сообщает The Guardian.

По словам Родригес, угрозы начались сразу после похищения президента. Ей, Кабельо и Хорхе Родригесу дали 15 минут на ответ. В противном случае их бы убили, заявила и.о. президента на закрытой встрече, которая прошла в Венесуэле после нападения США. Запись с этой встречи попала в интернет.

Сначала окружению сообщили, что Мадуро и его жена убиты. Потом выяснилось, что они в заложниках.

«Мы сказали: мы готовы разделить ту же участь», - подчеркнула Родригес.

Она отметила, что угрозы и шантаж продолжаются. Родригес призвала Венесуэлу действовать в соответствии с определенными целями, включая сохранение мира в стране, удержание политической власти и освобождение заложников.

«Они ведут свою борьбу там, а мы свою здесь», - добавила Родригес о президенте Мадуро и его жене.

В ночь на 3 января США атаковали Каракас и другие районы Венесуэлы. Американские военные вывезли Мадуро вместе с женой за пределы страны. В Нью-Йорке похищенного лидера Венесуэлы обвинили в «наркотерроризме».

Власти Венесуэлы охарактеризовали произошедшее как военную агрессию. По данным МВД республики, в результате нападения США погибли 100 человек. Операцию США в Венесуэле осудили Россия, Китай и ряд других стран.