Пекарня «Машенька» обновит меню после приезда Уиткоффа в Москву

В меню подмосковной пекарни «Машенька», которая приобрела известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, появится американская выпечка, которую ранее презентовали спецпосланнику президента США Стива Уиткоффа. Об этом заявил хозяин пекарни Денис Максимов.

«После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя», - рассказал Максимов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что пекари и кондитеры попробовали несколько разных рецептов, чтобы американская выпечка, которую они раньше не готовили, получилась идеальной. Максимов добавил, что в меню войдут такие американские блюда, как маффины с черничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье. Он отметил, что оставшиеся десерты, которые не были отправлены гостю из США, быстро распродали в пекарне.

Ранее сообщалось, что пекарня «Машенька», получившая известность после обращения ее владельца к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, собрала особый заказ в преддверии визита в Москву Стива Уиткоффа. Повара приготовили традиционные американские десерты - яблочный пирог, маффины, печенье «Красный бархат» и шоколадные брауни.

Владелец подмосковной пекарни рассказывал «Звезде», что после его вопроса на прямой линии с Владимиром Путиным власти находятся на связи и обсуждают разные варианты помощи бизнесу. По его словам, конкретных решений пока нет, но намечены определенные шаги.