Пекарня «Машенька» приготовила для Уиткоффа сладкие угощения

Пекари нашли традиционные американские рецепты.
Гоар Хачатурян 22-01-2026 13:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Подмосковная пекарня «Машенька», получившая известность после обращения ее владельца к Владимиру Путину, собрала особый заказ в преддверии визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Корреспондент 360.ru посетила заведение.

Повара приготовили традиционные американские десерты - яблочный пирог, маффины, печенье «Красный бархат» и шоколадные брауни.

«Совсем скоро это все упакуют, красиво перевяжут бантом и отправят американским гостям», - рассказала корреспондент.

Владелец пекарни обратился к главе государства во время прямой линии с просьбой снизить налоговую нагрузку. Путин попросил прислать ему выпечку на пробу, и предприниматель выполнил эту просьбу. В ответ глава государства отправил в подарок икону Георгия Победоносца, несколько бутылок вина и крымский мед.

#выпечка #Уиткофф #пекарня «Машенька» #сладкие угощения
