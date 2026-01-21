Владелец пекарни «Машенька»: надеюсь, потихонечку будем выгребать

Власти после вопроса на прямой линии с Владимиром Путиным находятся на связи и обсуждают разные варианты помощи бизнесу, рассказал «Звезде» владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов. По его словам, конкретных решений пока нет, но намечены определенные шаги.

«Естественно, изменения диктуют свои какие-то условия для нас, в том числе для ведения бизнеса. Надо более скрупулезно подходить к анализу нашей хозяйственной деятельности, скажем так. И, естественно, я сейчас буду это делать более пристально, в отдельности для каждой пекарни, понимать, какая более эффективна, какая менее эффективна, надо будет что-то думать, реорганизовывать, перевозить в другое место. Закрывать - это крайний случай», - объяснил предприниматель.

Такие шаги для каждого бизнеса неизбежны - он открывается и закрывается, «это жизнь», добавил Максимов. Но надежда есть, и семейный бизнес рассчитывает на какие-то сдвиги в ближайшее время. Проблема состоит в том, что выросла налоговая нагрузка. И некоторые модели бизнеса не были рассчитаны и приспособлены к этому.

И одна из основных сложностей в том, что не было дано предпринимателям даже короткого адаптационного периода, отметил владелец пекарни. После прямой линии с Владимиром Путиным бизнесмен, по его словам, в очередной раз убедился, что власть слышит.

«Понятно, что не все процессы могут происходить быстро. Некоторые требуют более глубоких проработок и участия многих экспертов в этих вопросах. Не так все быстро, как нам бы хотелось. Главное, что я достучался, озвучил ту проблему, ту боль, которая есть у многих предпринимателей по всей России. Нас услышали, надеюсь на какие-то сдвиги в этом направлении», - добавил Максимов.

Предприниматель прокомментировал также встречу в правительстве Московской области, которая прошла 21 января. По его словам, она уже вторая, и даже на каникулах подмосковные чиновники были на связи и обсуждали какие-то вопросы и предложения. Конкретных решений пока нет, но настрой позитивный, сказал владелец пекарни. Намечены уже определенные шаги и дорожные карты.

«Я надеюсь, что мы из этой ситуации потихонечку будем выгребать, надеемся на лучшее, приспособимся и как-то будем работать. Это было продолжением нашего разговора, который начался в декабре. Я думаю, что это не последняя встреча, и, возможно, она приведет к какому-то хорошему результату», - добавил бизнесмен.

Максимов рассказал, что открыл бизнес после 20 лет работы в коммерческих банках. Сначала была одна пекарня в Жуковском по франшизе. Название «Машенька» - в честь старшей дочери, такое решение приняли на семейном совете. В ответ на отправленную президенту корзину с выпечкой бизнесмен получил от Владимира Путина, помимо прочих подарков, икону, которая, по его словам, останется на всю жизнь и перейдет внукам.