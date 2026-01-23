МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа

Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США и членами его делегации продлились три с половиной часа.
Ян Брацкий 23-01-2026 03:06
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Стороны общались около трех с половиной часов. Главными темами стало украинское урегулирование и перспективы развития двусторонних отношений.

С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

США, помимо Уиткоффа, представляли зять Дональда Трампа и основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Последний, к слову, впервые принимал участие в переговорах по Украине на таком уровне.

К этой минуте известно, что кортеж американской стороны покинул Кремль. Этот визит в Москву для Стивена Уиткоффа стал уже седьмым по счету и первым в 2026 году.

