Европа начнет закупать ледоколы и военную технику для Арктики

Европейские страны существенно нарастят закупки вооружений и военной техники, пригодных для ведения боевых действий в условиях Арктики. К такому решению пришли участники саммита ЕС, посвященного ситуации вокруг Гренландии. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, официальный Брюссель серьезно недоинвестировал в безопасность Арктики.

«Мы исправим это путем использования наших оборонных фондов. Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы», - цитирует ТАСС слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Накануне сообщалось, что страны Европы рассматривают вариант усиления собственных ядерных арсеналов, так как сомневаются в способности США и дальше «защищать их от России». Основную опору европейцы планируют сделать на Францию и Великобританию. Рассматриваются возможные варианты, включая модернизацию арсеналов и наращивание обычных сил на восточном фланге НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует присоединить Гренландию. Для Штатов этот арктический остров имеет ключевое значение с точки зрения национальной безопасности, заверил он. Кроме того, Трамп полагает, что только США могут обеспечить надежную защиту этих территорий от якобы «российской и китайской угрозы».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер уже обсудил параметры будущей сделки по приобретению острова с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Подробности стороны раскрывать не стали, а лишь ограничились заявлениям о состоявшемся обмене мнениями.