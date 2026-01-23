МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Европа начнет закупать ледоколы и военную технику для Арктики

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС серьезно недоинвестировал в безопасность Арктики.
Ян Брацкий 23-01-2026 03:51
© Фото: Gabriel Gerschimage BROKER.com Global Look Press

Европейские страны существенно нарастят закупки вооружений и военной техники, пригодных для ведения боевых действий в условиях Арктики. К такому решению пришли участники саммита ЕС, посвященного ситуации вокруг Гренландии. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, официальный Брюссель серьезно недоинвестировал в безопасность Арктики.

«Мы исправим это путем использования наших оборонных фондов. Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы», - цитирует ТАСС слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Накануне сообщалось, что страны Европы рассматривают вариант усиления собственных ядерных арсеналов, так как сомневаются в способности США и дальше «защищать их от России». Основную опору европейцы планируют сделать на Францию и Великобританию. Рассматриваются возможные варианты, включая модернизацию арсеналов и наращивание обычных сил на восточном фланге НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует присоединить Гренландию. Для Штатов этот арктический остров имеет ключевое значение с точки зрения национальной безопасности, заверил он. Кроме того, Трамп полагает, что только США могут обеспечить надежную защиту этих территорий от якобы «российской и китайской угрозы».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер уже обсудил параметры будущей сделки по приобретению острова с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Подробности стороны раскрывать не стали, а лишь ограничились заявлениям о состоявшемся обмене мнениями.

#арктика #НАТО #сша #Европа #Урсула фон дер Ляйен #Гренландия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 