NBC: Европа обсуждает укрепление ядерного потенциала из-за Трампа

Лидеры рассматривают возможность большей опоры на Францию и Великобританию или разработку собственного ядерного оружия.
Владимир Рубанов 22-01-2026 17:15
© Фото: defense.gouv.fr

Европейские страны сомневаются, что США продолжат «защищать их от России», и рассматривают усиление собственных ядерных арсеналов, сообщает NBC News. Лидеры обсуждают возможность большей опоры на Францию и Великобританию или разработку собственного ядерного оружия.

Рассматриваются варианты модернизации французского арсенала, передислокации французских бомбардировщиков и наращивания обычных сил на восточном фланге НАТО. В другом варианте обсуждается предоставление европейским странам без ядерных программ технических возможностей для их приобретения.

Некоторые чиновники скептически относятся к Франции как альтернативе США, опасаясь изменений в политике Парижа после выборов 2027 года. Бывший высокопоставленный американский чиновник заявил, что ядерные арсеналы Франции и Великобритании недостаточны. По его словам, их ресурсы находятся в плачевном состоянии из-за длительного отсутствия должных вложений, пока Европа полагалась на защиту со стороны «ядерного зонтика» США.

Дискуссии обострились на фоне заявлений Трампа о Гренландии. Ожидается, что французский лидер Эмманюэль Макрон в ближайшие недели выступит с речью о ядерной политике. В феврале будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предложил переговоры о распространении французского «ядерного зонтика» на его страну. В июле Франция и Великобритания объявили о соглашении по ядерному сотрудничеству.

В мае 2025 года Макрон заявил о готовности обсудить размещение французских ядерных самолетов в ЕС при соблюдении некоторых условий: отсутствие платы, сохранение безопасности Франции и верховенство президента Франции. МИД России увидел в этом признаки ядерного шантажа со стороны Парижа.

У Соединенных Штатов есть ядерные бомбы на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Считается, что они обеспечивают прикрытием страны на континенте. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в Германии, Польше, Южной Корее и Японии начали обсуждать возможность обретения собственного ядерного арсенала.

Глава Пентагона Хегсет допускал сокращение американского контингента в Европе, призывая страны региона больше инвестировать в оборону. Летом 2025 года СМИ писали о возможном плане США снизить присутствие в Европе на 30%.

