Кличко призвал киевлян покинуть столицу

В Киеве почти шесть тысяч многоквартирных домов остались без теплоснабжения, также наблюдаются перебои с водоснабжением.
Дарья Ситникова 09-01-2026 13:50
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан временно покинуть столицу из-за блэкаута. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - остались без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры города», - сказал Кличко.

Кроме этого, в городе перебои с водоснабжением. Коммунальные службы слили воду из внутридомовых систем, чтобы предотвратить замерзание коммуникаций. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах.

Городские службы продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации. По прогнозам в ближайшие дни погодные условия будут сложными, из-за чего возникнут дополнительные трудности.

«Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», - заключил мэр Киева.

Взрывы раздавались в Киеве и на западе страны. Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры. Также наблюдаются перебои с газом.

