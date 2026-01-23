Поставщик снарядов Киеву стал богатейшим в мире бизнесменом в сфере ОПК

Владелец и глава оборонной компании Czechoslovak Group Михал Стрнад стал богатейшим бизнесменом из оборонной сферы. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние достигло 37 миллиардов долларов.

Состояние Стрнада удвоилось за ночь после IPO Czechoslovak Group на фоне успешных военных поставок для Украины. Компания привлекла €3,3 млрд, акции выросли на 28%. В 2024 году CSG стала ключевым участником чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ, включая страны вне ЕС и НАТО. Поставлено более 2,7 миллиона артиллерийских снарядов.

CSG сообщила о своей выручке на Украине в размере 1,7 миллиарда евро. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году. В странах ЕС выручка группы выросла на 90% - до одного миллиарда евро, а в Чехии увеличилась почти вдвое и составила 0,5 миллиарда евро. Европейские заказы, не включая Украину, обеспечили 43,5% выручки CSG, а на Украину пришлось 42,8%.

Стрнаду 33 года. На пост генерального директора он был назначен в 21 год, а владельцем компании стал в 26 лет. Стрнад входит в тройку самых состоятельных людей мира в возрасте до 40 лет, уступая только наследникам Walmart Лукасу Уолтону и Red Bull Марку Матешицу. Его состояние оценивается в 10% от всей экономики Чехии.

Компанию CSG основал отец Михала, Ярослав Стрнад. В начале 1990-х годов он покупал старые советские танки и военную технику с намерением продать их как металлолом. Однако вскоре он обнаружил спрос на запасные части и восстановленное военное оборудование в некоторых африканских странах. Кроме того, Стрнад-старший воспользовался своими политическими связями в Чехии.

Сейчас на предприятиях CSG в разных странах Европы, США и Индии работает около 14 тысяч человек. В 2024 году компания приобрела Kinetic Group, известную брендом Remington и являющуюся одним из крупнейших американских производителей малокалиберных боеприпасов для охоты и спортивной стрельбы.

В состав CSG также входят производитель автомобилей Tatra Trucks, армейская компания Excalibur и Retia - производитель радаров. В прошлом году по версии Bloomberg Billionaires Index Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы с состоянием 17,1 миллиарда долларов.