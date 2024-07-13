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Президент Чехии: Украина в июле и августе получит по 50 тысяч снарядов

С сентября до конца года Киев должен получать по 80-100 тысяч снарядов в месяц.
Владимир Рубанов 2024-07-13 03:07:41
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Global Look Press

В июле и августе на Украину должно поступить 50 тысяч боеприпасов, закупленных по предложенному Чехией механизму. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Сeske Noviny.

С сентября до конца года Киев должен получить еще от 80 до 100 тысяч снарядов в месяц. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал в конце июня, что первая партия прибыла на Украину. Министр обороны Яна Чернохова тогда уточнила, что речь идет о 50 тысяч единиц боеприпасов.

Чехия ставит цель поставить в этом году Киеву 500 тысяч снарядов. Павел предложил схему с закупкой артиллерийских боеприпасов, которые Чехия якобы нашла в третьих странах. Союзники должны были обеспечить финансирование. Всего он сообщал о 500 тысячах боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысячах снарядов калибра 122 миллиметра.

В дальнейшем звучали самые разные цифры и сроки поставок по так называемой чешской инициативе.

#снаряды #боеприпасы #Украина #чехия #поставки оружия #Петр Павел
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