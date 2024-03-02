В ближайшие недели киевский режим может получить первую партию артиллерийских боеприпасов. Их у третьих стран закупил Европейский союз для Украины по инициативе Чехии.

Как сообщает RT со ссылкой на руководителя отдела оборонной политики и стратегии в Минобороны Чехии Яна Иреша, таким образом Прага хочет показать, что Европа предпринимает какие-то усилия «на самом деле», а не ожидает, «что случится на Капитолийском холме в Вашингтоне».

«Украина может увидеть первые снаряды в течение нескольких недель в рамках инициативы, согласно которой Чешская Республика выступает в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку лишних 155-мм снарядов в третьих странах», - сообщил он в интервью в Вашингтоне.

Уточняется, что украинские военные могут получить первые из сотен тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в рамках международных усилий «по снабжению иностранных запасов, поскольку усилия США по отправке дополнительной помощи остаются висящими в Конгрессе».

При этом чешский политик не уточнил, какие государства приняли участие в закупке вооружения и какая страна выступила продавцом артиллерийских боеприпасов.

Прежде в Чехии сообщили, что не собираются отправлять войска на Украину. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что никому не нужно опасаться, что в его стране будет рассматриваться некая форма принудительной войны.