Власти Франции перенаправят задержанный танкер Grinch в порт Марселя

Транспортировка осуществляется для более тщательного расследования в отношении судна
Владимир Рубанов 23-01-2026 21:41
© Фото: Bernd Kading, marinetraffic.com

Французские власти перенаправят задержанный в Средиземном море танкер Grinch в порт Марселя для более тщательного расследования. Судно должно прибыть туда в субботу утром, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. По данным французской стороны, танкер следовал из Мурманска.

Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее объявила о задержании танкера Grinch в открытом море. Судно было направлено в порт для проверки, так как французские власти заподозрили его в использовании ложного флага.

Задержание произошло 22 января. Операция проводилась при содействии союзников Франции, в частности, Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал это событие, назвав его частью борьбы с так называемым «теневым флотом».

Французские власти не уведомили российское посольство о задержании танкера. В настоящее время дипломатическая миссия совместно с генеральным консульством в Марселе выясняют, были ли на борту россияне. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Париже.

Это не первый случай задержания французскими властями судов под иностранными флагами по подозрению в принадлежности к «теневому флоту». В октябре 2025 года был задержан нефтяной танкер Boracay, находившийся у порта Сен-Назер. Двое членов экипажа были задержаны, но позже отпущены с повесткой о явке в суд Бреста за отказ подчиниться требованиям властей. Судебное заседание назначено на 26 февраля 2026 года.

