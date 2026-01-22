Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера

Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера, который, как предполагается, следовал из России. Это произошло в Средиземном море. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об этом в социальной сети X. По сообщению морской префектуры Франции, танкер шел из Мурманска.

По его словам, утром в четверг в нейтральных водах Средиземного моря французские военные моряки задержали нефтяной танкер, предположительно принадлежащий России. На танкер наложены международные санкции, и он, вероятно, использовал поддельный флаг, написал Макрон в своем сообщении. Операция прошла при поддержке нескольких союзников Франции.

В октябре французские военные задержали двоих членов экипажа российского танкера Boracay у побережья Сен-Назера. Их подозревали в участии в инциденте с дронами над Данией. Танкер был возвращен в территориальные воды Франции для проведения расследования местной полицией. Судно под флагом Бенина покинуло Россию 20 сентября.

Позже моряков отпустили, и судно продолжило свой путь. Капитана обвинили только в том, что он не выполнил приказ французских ВМС остановиться. Не было обнаружено никаких доказательств его причастности к инциденту с дронами, которые, как утверждалось, кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября.

США 7 января сообщили о задержании нефтяного танкера в Атлантическом океане. В декабре направляющееся в Венесуэлу судно под названием Bella 1 под флагом Гайаны было замечено американскими военными. После этого танкер изменил название на Marinera и сменил флаг на российский. Вашингтон утверждает, что данное судно входит в состав «теневого флота» и занимается перевозкой нефти в обход санкций США. В МИД России потребовали освободить находящихся на борту россиян.