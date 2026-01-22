МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера

По сообщению морской префектуры Франции, судно шло из Мурманска.
Владимир Рубанов 22-01-2026 17:50
© Фото: Rafa Abad, marinetraffic.com

Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера, который, как предполагается, следовал из России. Это произошло в Средиземном море. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об этом в социальной сети X. По сообщению морской префектуры Франции, танкер шел из Мурманска.

По его словам, утром в четверг в нейтральных водах Средиземного моря французские военные моряки задержали нефтяной танкер, предположительно принадлежащий России. На танкер наложены международные санкции, и он, вероятно, использовал поддельный флаг, написал Макрон в своем сообщении. Операция прошла при поддержке нескольких союзников Франции.

В октябре французские военные задержали двоих членов экипажа российского танкера Boracay у побережья Сен-Назера. Их подозревали в участии в инциденте с дронами над Данией. Танкер был возвращен в территориальные воды Франции для проведения расследования местной полицией. Судно под флагом Бенина покинуло Россию 20 сентября.

Позже моряков отпустили, и судно продолжило свой путь. Капитана обвинили только в том, что он не выполнил приказ французских ВМС остановиться. Не было обнаружено никаких доказательств его причастности к инциденту с дронами, которые, как утверждалось, кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября.

США 7 января сообщили о задержании нефтяного танкера в Атлантическом океане. В декабре направляющееся в Венесуэлу судно под названием Bella 1 под флагом Гайаны было замечено американскими военными. После этого танкер изменил название на Marinera и сменил флаг на российский. Вашингтон утверждает, что данное судно входит в состав «теневого флота» и занимается перевозкой нефти в обход санкций США. В МИД России потребовали освободить находящихся на борту россиян.

#Франция #Средиземное море #Эмманюэль Макрон #танкер #Задержание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 