Самолет Уиткоффа прибыл в Москву

В столице пройдут переговоры спецпредставителя Трампа с президентом России.
Владимир Рубанов 22-01-2026 22:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф прибыл в аэропорт Внуково. Самолет приземлился около 22:35 по московскому времени. После этого кортеж выехал с территории «Внуково-2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее проинформировал о визите Стива Уиткоффа. Владимир Путин заявил, что обсудит с ним, в частности, участие России в «Совете мира», о создании которого Дональд Трамп объявил 22 января.

Ожидается, что Уиткофф прилетел в Москву вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером. В прошлом году он посещал Россию шесть раз, что укрепило его статус главного переговорщика от США с российской стороной. Предыдущее общение прошло 2 декабря в Кремле и длилось пять часов, на протяжении которых обсуждался американский план по урегулированию ситуации на Украине.

20 января в Давосе Уиткофф встретился со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Там же в последние дни проходили переговоры между Киевом и Вашингтоном на разных уровнях.

