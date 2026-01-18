МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кортеж въехал на территорию «Внуково-2», куда прилетят Уиткофф и Кушнер

В столице спецпосланник президента США и предприниматель Джаред Кушнер встретятся с Владимиром Путиным.
Владимир Рубанов 22-01-2026 22:12
© Фото: ТРК «Звезда»

Кортеж с «Аурусом» прибыл в аэропорт «Внуково-2», где ожидается прибытие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

В эфире продемонстрировали кадры, на которых кортеж с включенными спецсигналами, включая черный «Аурус», въезжает на территорию аэродрома. В предыдущий визит Уиткофф перемещался по Москве на «Аурусе».

Самолет спецпосланника США Стивена Уиткоффа предположительно вылетел в Москву из Цюриха. В столице он и предприниматель Джаред Кушнер встретятся с президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации в Украине. Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил о прогрессе в переговорах. По его словам, дискуссии сосредоточены на одном ключевом вопросе.

Спецпосланник Трампа уверен в завершении конфликта при наличии воли обеих сторон. Уиткофф анонсировал беспошлинную зону на Украине для стимулирования экономики. Трамп ранее считал сделку «близкой». В Давосе 22 января он встретился с Зеленским. Переговоры длились около часа и были названы «хорошими». Конкретные результаты не озвучивались.

#Москва #переговоры #джаред кушнер #Кортеж #прибытие #Внуково-2 #стив Уиткофф
