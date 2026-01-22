Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Цюриха в Москву

Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Цюриха, его пунктом назначения предположительно станет Москва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта.

Встреча Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 22 января, рассказали ранее в Кремле. Американские переговорщики приезжают в российскую столицу для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования, сообщил накануне российский президент.

Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию на Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. По его словам, переговоры свелись к одному решаемому вопросу.

Спецпосланник Трампа выразил уверенность в возможности завершения конфликта, если обе стороны проявят волю. Уиткофф анонсировал идею беспошлинной зоны на Украине для стимулирования экономики и промышленности.

Трамп ранее назвал сделку «довольно близкой». Президент США в четверг встретился в Давосе с Владимиром Зеленским. Их переговоры продолжались около часа, обе стороны назвали их «хорошими».