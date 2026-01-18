Кортунов: пример США мог вдохновить французов на захват танкера

В Европе и во Франции в частности обеспокоены тем, что санкции, в том числе в отношении российского энергетического сектора, не дают тех результатов, на которые в Европе рассчитывали. Так «Звезде» прокомментировал захват французами танкера в Средиземном море эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Делается вывод о том, что надо ужесточить режим использования этих санкций. В том числе это касается санкций против так называемого российского теневого флота», - отметил эксперт.

Можно предположить, что дополнительным стимулом для действий Франции стали акции по задержанию танкеров Соединенными Штатами в акватории Атлантического океана, сказал Кортунов. Одна из них прошла 7 января при содействии Великобритании. В Париже могли посчитать, что если американцы могут позволить себе такого рода акции, то французы тоже не должны от них отставать, предположил эксперт.

«Я думаю, что с этими действиями солидаризируются другие наши оппоненты в Европейском союзе тоже. Наиболее логично (с российской стороны - прим. ред.), наверное, создание соответствующих конвоев, которые могли бы сопровождать танкеры и препятствовать их задержанию. Особенно если мы говорим о международных водах, где формально у французских Военно-морских сил и ни у каких других нет прав на то, чтобы проводить такие операции», - подчеркнул Кортунов.

ВМС Франции опубликовали кадры захвата в Средиземном море нефтяного танкера GRINCH. По данным Парижа, судно следовало из Мурманска, Россия. По заявлениям французской стороны, военное вмешательство понадобилось для проверки флага судна. Операция была проведена совместно с британскими военными.

США 7 января задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera. Американцы классифицировали его как часть «теневого флота» Венесуэлы, перевозящего нефть в обход санкций. В Москве действия США были расценены как пиратство. Российская сторона потребовала отпустить находившихся на борту граждан РФ.