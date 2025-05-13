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Макрон заявил о готовности разместить самолеты с ядерным оружием в Европе

Ранее стало известно о планах разместить в 2035 году у границы с ФРГ французских истребителей новой модификации Rafale с ядерными боеприпасами.
Лиза Губина 2025-05-13 22:42:48
© Фото: Lionel Urman, Keystone Press Agency Globallookpress

Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах французских самолетов с ядерным оружием, как это делают США, заявил президент Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1. Тем самым Париж собирается «поделиться своим ядерным зонтиком».

При этом Макрон назвал несколько условий. Так, решение о запуске будет принимать только Франция. Также Париж не будет размещать то вооружение, которое необходимо для обеспечения французской безопасности.

Напомним, в марте текущего года стало известно о планах Франции разместить к 2035 году на границе с Германией истребители новой модификации Rafale с ядерными боеприпасами. Всего планируется поставить до 40 самолетов, способных нести ядерное оружие.

В марте этого года Макрон также предложил начать дискуссию об использовании ядерных сил страны для защиты Европы. По словам политолога Александра Камкина, подобные заявления представляют собой нагнетание информационного поля. В реальности же Франция не может нести ответственность за всю европейскую безопасность, так как «масштабы не те».

#Франция #ядерное оружие #Европа #эммануэль макрон #ядерный зонтик #самолеты с ядерным оружием
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