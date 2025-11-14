Во Франции ввели в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R

Франция ввела в эксплуатацию обновленную ракету ASMPA-R французских сил морского компонента ядерного сдерживания, которая способна нести ядерный заряд. Об сообщили в RT.

Министр обороны и по делам ветеранов подписал документ о вводе ракеты в оперативную эксплуатацию 10 ноября 2025 года в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны. После этого в четверг состоялся испытательный пуск ракеты средней дальности класса «воздух-земля» с самолета Rafale ВМС.

В министерстве Франции поделились, что планируют разработать к 2035 году ядерную ракету 4-го поколения (ASN4G) и баллистическую ракету M51.4. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что страна работает над модернизацией ядерной доктрины.

Напомним, Макрон сообщил о том, что в ближайшие дни планирует передать Киеву истребители Mirage и ракеты Aster. такое решение президент принял в рамках программы по усилению военной поддержки Киеву.