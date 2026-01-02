МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сальдо: ВСУ ударили по Хорлам вооружением, достаточным для уничтожения бункера

Чудом выжившие посетители рассказали о трагедии.
Дима Иванов 02-01-2026 21:52
© Фото: Сергей Мирный, РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области таким количеством средств поражения, что их хватило бы для уничтожения укрепленного бункера. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.

«Мы с ребенком были в пяти метрах от места взрыва, самый первый стол. Мой ребенок отлетел как лягушка к потолку, ударилась о балку и упала», - рассказала очевидица.

Глава региона сообщил, что пострадавшим в результате теракта киевского режима окажут единовременную материальную помощь. Родным погибших выплатят один миллион рублей, по 567 и 627 тысяч рублей - получившим средние и тяжелые травмы, еще по 313 тысяч рублей пострадавшим с ранениями легкой степени.

ВСУ совершили террористическую атаку беспилотниками на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области 1 января. В результате, по последним данным, погибли 28 человек.

#в стране и мире #Киев #Херсонская область #владимир сальдо #Хорлы #теракт ВСУ
