Пострадавший от удара ВСУ 12-летний мальчик находится в критическом состоянии

Он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.
Тимур Юсупов 02-01-2026 19:11
© Фото: Сергей Мирный, РИА Новости

Один из пострадавших во время украинского удара по Хорлам ребенок находится в критическом состоянии. Как сообщил главный врач крымской Республиканской детской клинической больницы, 12-летний мальчик с черепно-мозговой травмой подключен к аппарату ИВЛ.

«К нам поступило пять детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Один ребенок находится сейчас в реанимации, ему 12 лет. Там тяжелая черепно-мозговая и абдоминальная травмы. Он находится в критическом состоянии, на ИВЛ. Остальные детки поступили в состоянии средней степени тяжести», - рассказал медик.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта ВСУ в Херсонской области продолжает расти. По словам главврача Джанкойской центральной районной больницы, прогнозы по состоянию пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области пока сомнительные, но операции проходят успешно. 

