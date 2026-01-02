МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны РФ опровергло сообщение Киева о якобы ударе по Харькову

ВС РФ не планировали и не наносили удары по городу.
02-01-2026 20:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Информация о нанесении ВС РФ 2 января удара по городу Харьков не соответствует действительности, сообщили в министерстве обороны России после заявлений Киева о ракетной атаке. 

В военном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы России не планировали и не наносили ракетные и удары с приминением авиационных средств поражения в черте Харькова. 

На опубликованных очевидцами видеозаписях видно задымление за несколько секунд до взрыва в торговом центре «Персона».

«С высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ», - подчеркнули в Минобороны РФ.

В военном ведомстве назвали целью киевского режима, распространившего лживую информацию об ударе по Харькову, отвлечение внимания общественности от совершенного ВСУ теракта против мирного населения в Херсонской области. 

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

