Сальдо: число погибших от теракта ВСУ в Хорлах продолжает расти

Спасатели разгребают завалы, под которыми находятся люди.
Константин Денисов 01-01-2026 14:30
© Фото: ТРК «Звезда»

Количество погибших от теракта в Хорлах Херсонской области продолжает увеличиваться по мере того, как спасатели разгребают завалы. Об этом в интервью RT сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его информации, отмечать Новый год в кафе, которое попало под удар вражеских беспилотников, собрались более 100 человек. После того, как на месте инцидента вспыхнул пожар, украинские беспилотники не позволяли оказывать помощь пострадавшим на месте.

Также Сальдо отметил, что многие молодые люди сами извлекали осколки из своих тел и не обращались за помощью. Пострадала и хозяйка заведения. Она получила тяжелое ранение, но осталась жива и была госпитализирована.

По последним данным погибли 24 человека, пострадали 50. Среди погибших есть один ребенок, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали кафе и гостиницу в новогоднюю ночь. Один из беспилотников сбросил зажигательную смесь, в результате чего помещение охватил сильный пожар. Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.

#Новый год #беспилотники #ВСУ #Херсонская область #владимир сальдо
