Главврач больницы в Джанкое рассказал о состоянии раненых при атаке на Хорлы

Одна пациентка в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Игнат Далакян 01-01-2026 16:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прогнозы по состоянию пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области пока сомнительные, но операции проходят успешно. Об этом рассказал «Звезде» главный врач Джанкойской центральной районной больницы Вячеслав Овчинников.

Утром в учреждение доставили четырех человек с осколочными ранениями. Одна пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, проведена первичная хирургическая обработка. Трое из поступивших эвакуированы в медицинские учреждения третьего уровня города Симферополя», - сказал Овчинников.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число погибших от теракта ВСУ в Хорлах продолжает расти. В настоящий момент спасатели разгребают завалы, под которыми находятся люди.

#больница #наш эксклюзив #джанкой #состояние пострадавших
