Журналистка из Нидерландов обвинила ЕС в терактах Киева

Европейские страны финансово поддерживают продолжение конфликта.
Дима Иванов 02-01-2026 18:09
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нидерландская журналистка Соня ван ден Энде обвинила европейцев в причастности к терактам, совершаемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает RT.

«Они поддерживают Украину ради продолжения этого конфликта. И это ужасно», - цитирует Соню ван ден Энде телеканал RT.

По ее словам, при осознании проигрыша на поле боя начинаются удары по мирным жителям, как это произошло в Херсонской области.

1 января вооруженные формирования Украины с использованием беспилотников нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которого, по уточненным данным, погибли 27 человек. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что следствию уже удалось установить личности 13 жертв, при этом ранее отмечалось, что для идентификации части погибших потребуется проведение генетической экспертизы.

#в стране и мире #Киев #евросоюз #Херсонская область #Хорлы #теракт ВСУ
