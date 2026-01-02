МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ООН обеспокоились жертвами среди гражданских после теракта Киева в Хорлах

В секретариате назвали недопустимыми удары по гражданским объектам.
Дима Иванов 02-01-2026 18:27
© Фото: Ameer Al-Mohammedawi, dpa, Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сообщениями об атаке в Херсонской области России, но отметил, что организация не может независимо проверить детали, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что генсек глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты.

Дюжаррик напомнил о принципе недопустимости ударов по гражданским.

«Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», - цитирует представителя генсека aif.ru.

Дюжаррик также отметил, что Гутерреш продолжает призывать к прекращению огня на Украине. Заявление представителя ООН сделано после террористического удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области. В результате, по последним данным, погибли 27 человек.

#в стране и мире #ООН #Антониу Гуттериш #Херсонская область #Хорлы #теракт ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 