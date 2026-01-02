В ООН обеспокоились жертвами среди гражданских после теракта Киева в Хорлах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сообщениями об атаке в Херсонской области России, но отметил, что организация не может независимо проверить детали, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что генсек глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты.

Дюжаррик напомнил о принципе недопустимости ударов по гражданским.

«Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», - цитирует представителя генсека aif.ru.

Дюжаррик также отметил, что Гутерреш продолжает призывать к прекращению огня на Украине. Заявление представителя ООН сделано после террористического удара беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области. В результате, по последним данным, погибли 27 человек.