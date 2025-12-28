Востоковед назвала три причины массовых протестов в Иране

Кандидат исторических наук, востоковед Ирина Федорова в комментарии телеканалу «Звезда» проанализировала причины массовых протестов в Иране, которые вспыхнули в конце декабря 2025 года на фоне экономического кризиса и климатических проблем. По ее словам, ситуация в стране крайне сложная из-за восстановленных санкций в связи с ядерной программой.

«Была включена процедура снэпбэк (восстановления санкций) со стороны стран, которые вводили санкции и отменяли их в 2015 году», - напомнила эксперт.

Это привело к резкому падению курса иранской валюты и ухудшению жизни миллионов людей. По данным Al Jazeera, риал достиг рекордно низких значений по отношению к доллару США, усугубив инфляцию. Как отмечает NPR, санкции резко сократили экспорт нефти, а 12-дневная война с Израилем летом 2025 года увеличила расходы бюджета и отпугнула инвестиции.

Кроме экономических трудностей, Федорова подчеркнула роль климатических факторов.

«Очень тяжелые климатические условия в Иране в связи с разными причинами - и с изменениями климата, и с тем, что часть воды идет из Афганистана», - пояснила она.

Реки высыхают, а дефицит воды ощущается даже в Тегеране, что даже привело к предложениям о переносе столицы. Немецкое издание DW пишет о критическом снижении запасов грунтовых вод, высыхании рек и угрозе для миллионов жителей в центральных и южных регионах.

Востоковед также указала на рост национализма в отдаленных провинциях, населенных суннитами, таких как Белуджистан и Систан, где экономические трудности сочетаются с внешним влиянием.

«Этот национализм подогревается извне, он подогревается США. Среди белуджи очень активно работает Моссад - израильская разведка», - подчеркнула Федорова.

По информации CBS, израильская разведка разместила в соцсетях призывы к иранцам выходить на улицы. Протесты происходят на фоне напряженности с США и Израилем из-за иранской ядерной программы.

Недовольство в ряде районов усилилось после июньского конфликта, когда Израиль и США нанесли удары по иранским объектам, вызвав ответные атаки и рост угроз новых бомбардировок.

Говоря о возможных действиях США в ответ на подавление протестов, где уже есть погибшие, Федорова отметила, что Вашингтон и Израиль стремятся к смене режима в Иране через внутренние противоречия, а не полномасштабную войну.

«США очень давят на Иран, ставят постоянные условия, которые Тегеран на данный момент не готов выполнять. Одна из задач - смена режима в исламской республике», - заявила она.

По ее мнению, возможны бомбардировки военных объектов, подобные тем, что были во время 12-дневной войны. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о новых ударах, если Иран возобновит ядерную программу, на фоне санкций и изоляции страны.

В итоге, по словам Федоровой, сочетание внутренних проблем и внешнего давления может привести к обострению противоречий и попыткам дестабилизации изнутри, хотя полномасштабное военное вмешательство маловероятно.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря в Тегеране среди торговцев мобильными телефонами из-за падения риала и инфляции. Они быстро распространились на другие города, включая Кешм и западные регионы. В столкновениях погибли несколько человек, власти применили слезоточивый газ и спецсредства.