МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп допустил смену режима в Иране

По мнению Трампа, власти Ирана не могут сделать страну снова великой.
Виктория Бокий 2025-06-23 00:32:02
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По мнению главы Белого дома, если нынешнее руководство Ирана не может сделать страну снова великой, то есть вероятность смены режима.

«Если текущий иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы и не сменить его?», - написал он в Truth Social.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что в цели американских ударов по ядерным объектам Ирана не входила смена режима в Иране.

Напомним, что 22 июня США нанесли удар по Ирану. Американские стратегические бомбардировщики сбросили несколько противобункерных бомб на подземный ядерный иранский центр Фордо, ракетным ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе и Исфахане.

#сша #Дональд Трамп #Иран #смена власти #смена режима
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 