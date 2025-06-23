Трамп допустил смену режима в Иране

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По мнению главы Белого дома, если нынешнее руководство Ирана не может сделать страну снова великой, то есть вероятность смены режима.

«Если текущий иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы и не сменить его?», - написал он в Truth Social.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что в цели американских ударов по ядерным объектам Ирана не входила смена режима в Иране.

Напомним, что 22 июня США нанесли удар по Ирану. Американские стратегические бомбардировщики сбросили несколько противобункерных бомб на подземный ядерный иранский центр Фордо, ракетным ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе и Исфахане.