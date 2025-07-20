В Иране среди недели объявили выходной для экономии воды и электричества

Правительство Ирана объявило среду, 23 июля, выходным днем. Как сообщает официальный представитель кабмина Фатеме Мохаджерани, это было сделано с целью экономии воды и электричества в период экстремальной жары.

«В связи с продолжающейся экстремальной жарой и необходимостью экономить воду и электроэнергию, среда, 23 июля, была объявлена в провинции Тегеран выходным днем», - написала Мохаджерани в соцсети Х.

Ранее в управляющий иранской государственной компании Ирана сообщили о нехватке воды. Это связано не только с глобальным потеплением, но и с тем, что Тегеран получает треть всей пресной воды из подземных источников, а большую часть - из пяти водохранилищ.

За последние годы уровень воды в них резко упал, поэтому государство отдает приоритет решению задачи по поддержанию сектора возобновляемой энергии.

Также власти отметили, что уровень потребления воды в стране, наоборот, с каждым годом только растет.