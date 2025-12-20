Путин передал владельцу подмосковной пекарни подарок в ответ на выпечку

Подарок от президента России Владимира Путина добрался до владельца подмосковной пекарни Дениса Максимова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщил журналист пула Александр Юнашев, глава государства передал семье Максимова сувениры, конфеты, крымский мед и несколько бутылок отечественного вина, которое обычно подают на приемах высокого уровня. Больше всего выделился лакированный футляр, в котором находилась икона Георгия Победоносца в серебряном окладе.

Ранее сообщалось, что Путин получил в подарок от владельца подмосковной пекарни, который задал на прямой линии вопрос про налогообложение, посылку с выпечкой. В пресс-службе Кремля отметили, что глава государства остался доволен угощением.