Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни

Глава государства поблагодарил за посылку и передал в ответ корзину с подарком.
Глеб Владовский 20-12-2025 15:23
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин получил в подарок выпечку от владельца пекарни, задавшего на прямой линии вопрос. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что глава государства поблагодарил Денис Максимов за обещанную посылку. В ответ он поздравил владельца пекарни с наступающим Новым годом и передал корзину с подарками.

Путин попробовал на камеру готовую выпечку с чаем. Как отметили в пресс-службе Кремля, глава государства остался доволен угощениями.

Ранее задавший Путину на прямой линии вопрос Максимов рассказал «Звезде», что готов отправить Путину выпечку «хоть через два часа». Владелец пекарни из Люберец спросил у российского лидера про систему налогообложения.

#в стране и мире #Владимир Путин #подарок #выпечка
