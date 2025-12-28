Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что хочет мира на всей Земле в 2026 году. Об этом сообщает RT. он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мир на земле», - коротко сказал американский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно о том, что после просмотра майского Парада Победы в Москве Трамп сообщил своим советникам, что Россия выглядит непобедимой.

Также в беседе со своим окружением он назвал идиотом экс-советника по нацбезопасности США Кита Келлога. Причиной стала вера последнего в главу киевского режима Владимира Зеленского, которого он сравнил с Авраамом Линкольном.