NYT: Трамп назвал Россию непобедимой, увидев кадры Парада Победы

Президент США Дональд Трамп в мае, после просмотра кадров военного парада на Красной площади в Москве 9 мая, заявил своим помощникам, что Россия выглядит непобедимой.

«Они выглядят непобедимыми», - сказал Трамп помощникам, сообщает New York Times.

Газета отмечает, что Трамп всегда был убежден: при заключении сделок преимущество находится на стороне сильнейшего. Это заявление прозвучало в контексте усилий президента по поиску мирного урегулирования конфликта на Украине.

По данным издания, обе стороны - российская и украинская - пытались повлиять на восприятие Трампа ситуации на фронте. После парада Победы, демонстрировавшего военную мощь России, Трамп увидел у Москвы преимущество в переговорах.

Ранее глава Белого дома назвал бывшего советника по нацбезопасности США Кита Келлога, поддерживающего Зеленского, идиотом.