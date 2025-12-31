NYT: Трамп назвал идиотом экс-советника по нацбезопасности Келлога из-за Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал бывшего советника по нацбезопасности США Кита Келлога идиотом. Об этом сообщает The New York Times.

Келлог отличался тем, что призывал понять главу киевского режима, которого считал лидером, борющимся за свободу своей страны. Более того, он сравнил его с Авраамом Линкольном.

В разговоре с другими советниками Трамп открыто назвал Келлога идиотом. В то же время, ранее Келлог назвал мирный план Трампа по Украине «хорошим».

Сейчас переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине ведут Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.