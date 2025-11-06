«Молния» с автономным режимом полета обошла РЭБ и поразила цели в тылу ВСУ

Расчет 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» применил ударный БПЛА «Молния-2» с режимом автопилота. По словам нашего корреспондента Артема Желтикова, этот режим позволяет аппарату сохранять курс и выполнять задачу даже при попытках противника заглушить связь - дрон выходит из зоны РЭБ и продолжает работу, когда управление восстанавливается.

«Самолет не падает, мы летим дальше. И когда выходим из зоны подавления РЭБа, управление опять появляется, и мы можем смело работать дальше. А обычные FPV-дроны при потере управления, к сожалению, падают, потому что у них нет такого режима», - пояснил начальник расчета БПЛА с позывным Химик.

Операторы добавили, что по технике пилотирования «Молния», по сути, не сложнее обычных самолетных беспилотников.

«Если у тебя внутри, в душе горит, то, соответственно, быстрее учишься, чем ежели ты не по своей воле пришел. Активность высокая, вылетов достаточно много. Погода какая бы ни была, стараемся вылетать. Помогать своим пацанам», - пояснил старший оператор Антон Самойлов.

В сюжете отмечено, что подготовка организована быстро - саперы монтируют боеприпас и балансируют аппарат перед запуском, пуск производится с катапульты. Эти навыки они получили во время курса подготовки, а здесь, в полях, довели умение до автоматизма.

Основная нагрузка ударов в последнее время приходится по выявленным целям в районе Красноармейска.

Дрон способен нести до нескольких килограммов боевой нагрузки и действовать на значительной дальности, что позволяет поражать укрепленные точки и скопления личного состава в тылу противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.