Генсек НАТО не стал делиться деталями разговора с Трампом о Гренландии

Подробности переговоров остались неизвестными.
Константин Денисов 18-01-2026 21:26
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом вопросы безопасности в Гренландии и Арктике. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на неделе», - написал Рютте.

Ранее Трамп говорил, что Гренландия необходима США для того, чтобы обезопасить остров от России и Китая, которые, по его мнению, также имеют на него виды. В Европе же возражали, что в случае внешней агрессии смогут самостоятельно отстоять его безопасность.

The Washington Street Journal посвятил статью опасениям ЕС ликвидации Трампом НАТО и необходимостью создания в этом случае нового военного альянса, но без участия США.

Военный эксперт Андрей Леонков в беседе со «Звездой» отметил, что угрозы ЕС вывести войска США со своей территории могут лишь сыграть на руку Трампу, который и так планировал значительно сократить военное присутствие Штатов на континенте или вовсе убрать его оттуда.

