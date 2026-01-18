WSJ: Европа боится ликвидации НАТО Трампом

В Европе опасаются, что глава Белого дома Дональд Трамп ликвидирует НАТО. В этом случае странам ЕС придется создавать собственный военный альянс, что может оказаться непосильной задачей для них с экономической точки зрения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы публикации также указывают на то, что в ЕС надеялись на лояльное отношение Трампа после всяческих проявлений европейскими лидерами лести и преданности. Однако на деле выяснилось, что эти инструменты больше не работают.

Разногласия Трампа с Европой возникли после того, как американский лидер обозначил свои претензии на Гренландию. В ЕС выступили против присвоения острова Вашингтоном. Часть стран направили туда своих военнослужащих для усиления его обороны.

В ответ Трамп ввел в отношении этих стран дополнительные торговые пошлины в размере 10% и пригрозил их увеличением до 25% с 1 июня. При этом Вашингтон больше не рассматривает вариант с аннексией Гренландии, склоняясь к ее покупке.