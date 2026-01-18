МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт: «защитники Гренландии» не смогут жестко ответить на пошлины США

По словам эксперта, США находятся сейчас в более выгодном положении, чем Евросоюз.
Глеб Владовский 18-01-2026 14:20
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Consolidated News Photos Globllookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Отправившие в Гренландию войска страны не смогут что-то серьезное противопоставить введенным президентом США Дональдом Трампом санкциям. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» старший преподаватель департамент мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

«Я бы не сказала, что она (Европа - Прим. ред.) может что-то жестко противопоставить. Возможно, это будут какие-то ответные пошлины на американский экспорт в страны ЕС... Но в этот раз они могут приостановить торговое соглашение с США, которое они заключили летом прошлого года», - уточнила эксперт.

Собеседница «Звезды» также вспомнила о многолетнем торговом споре по делу Boeing и Airbus, в ходе которого Брюссель и Вашингтон ввели огромные взаимные торговые пошлины. Она отметила, что сейчас Штаты находятся в более выгодном положении, чем тогда.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% для любых товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые отправляются в США.

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #пошлины #наш эксклюзив
